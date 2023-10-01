اليوم السابع
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3 أيام وتنتهى حملة 100 يوم صحة.. الوزارة: نجدد دعوة المواطنين للفحص

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:56 ص
3 أيام وتنتهى حملة 100 يوم صحة.. الوزارة: نجدد دعوة المواطنين للفحص 3 أيام على انتهاء حملة 100 يوم صحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان لم يعد يتبقى سوى 3 أيام على حملة 100 يوم صحة وتابعت : نجدد دعوتنا لجميع المواطنين بالكشف والفحص فى الحملة بالمجان.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي والفحص الطبى لنحو 35 مليون مواطن، مشيرا إلى تقديم الحملة من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات،التثقيف الصحى  لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335»
 
3 أيام على انتهاء حملة 100 يوم صحة
3 أيام على انتهاء حملة 100 يوم صحة

 


الصحة

100 يوم صحة

حملات التوعية

المبادرات الرئاسية



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