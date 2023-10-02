قومى المرأة يناشد السيدات بالإسراع فى إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدى

كتب ـ محمود راغب

قال المجلس القومى للمرأة ، إنه بمناسبة حلول أكتوبر شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدى، نؤكد دعمنا لكل سيدة مصرية مثابرة محاربة لمرض سرطان الثدي بجميع محافظات الجمهورية ونتمنى لهن خالص الشفاء.

وتابع المجلس القومى للمرأة فى بيان له: ونرفع شعار الوقاية من المرض خير من العلاج والألم والكشف المبكر هو الوسيلة للوقاية والحد من انتشار المرض.

وأضاف البيان: ونؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف صحة المرأة وهو ما يتضح جليا من خلال المبادرات الموجهة إلى المرأة بشكل خاص وفى مقدمتها مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، والتي تهدف إلى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات.

واختتم البيان: ونناشد السيدات بجميع المحافظات بضرورة الإسراع بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي والاطمئنان علي صحتهن.