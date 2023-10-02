اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فرحة بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:34 م
فرحة بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات.. صور فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه
المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الفرحة والسعادة خيمت على الآلاف من المشاركين فى الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" والأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات ال 10 الماضية، فى شتى المجالات سواء صحة،تعليم، كهرباء، مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشاريع.

وكان المواطنون، قد طالبوا الرئيس بالترشح للرئاسة، وتوافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (1)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (1)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (2)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (2)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (3)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (3)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (4)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (4)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (5)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (5)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (6)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (6)

فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (7)
فرحه بين أهالى المنوفية عقب إعلان الرئيس ترشحه (7)
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة