عميد آداب طنطا وطلاب الجامعة فى مسيرة دعم وتأييد الرئيس السيسي

الغربية مصطفى عادل _ محمد طارق

قاد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، مساء اليوم مسيرة حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمشاركة في احتفالات محافظة الغربية بانتصارات أكتوبر.

وانطلقت المسيرة من أمام ستاد طنطا متجهة لنهاية الاستاد للمشاركة في الاحتفالات المقامة احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشارك في المسيرة أساتذة الكلية وعدد كبير من طلاب الجامعة، رافعين أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانضمت المسيرة لجموع المواطنين المتواجدين في مكان الحفل للاحتفال مع الآلاف بذكري انتصارات أكتوبر ودعم وتأييد للرئيس السيسى.