علاجات منزلية لمشاكل فروة الرأس الجافة

كتب - حسام الشقويرى

تحدث مشاكل فروة الرأس الجافة عندما يفتقر جلد رأسك إلى الرطوبة المناسبة، ما يؤدي إلى التهيج والتقشير، وعوامل مثل الظروف الجوية القاسية، والإفراط في غسل الشعر بالشامبو، والاستحمام بالماء الساخن، وبعض منتجات الشعر يمكن أن تجرد فروة رأسك من زيوتها الطبيعية، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف، كما أن الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية وحتى الالتهابات الفطرية يمكن أن تساهم في جفاف فروة الرأس والحكة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth





العلاجات المنزلية لفروة الرأس الجافة

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو علاج متعدد الاستخدامات معروف بخصائصه المرطبة، تتغلغل أحماضه الدهنية في فروة الرأس، ما يوفر الترطيب والتغذية، دلكِ فروة رأسك ببعض زيت جوز الهند الدافئ قليلاً، اتركي الزيت على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.. اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

جل الصبار

علاج آخر يضاف إلى القائمة هو جل الصبار. يحتوي على إنزيمات يمكن أن تساعد في تخفيف الحكة والالتهابات المرتبطة بفروة الرأس الجافة. يمكنك تطبيقه مباشرة على فروة رأسك وتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

خل التفاح

يمكن لحموضة خل التفاح أن توازن درجة حموضة فروة الرأس وتقلل من التقشر. لتحضير الخليط، قومي بخلط الماء وخل التفاح بكميات متساوية. ضعي الخليط على فروة رأسك بعد غسل الشعر بالشامبو، ثم انتظري بضع دقائق.

قناع الشوفان

خصائص الشوفان المضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ حكة فروة الرأس. يمكنك صنع المعجون عن طريق مزج دقيق الشوفان إلى مسحوق ناعم وخلطه مع الماء. اتركي المعجون على شعرك لبعض الوقت ثم اشطفيه جيدًا.

قناع العسل والموز

يجمع قناع العسل وزيت الزيتون بين خصائص الترطيب لكلا المكونين لخلق علاج فعال لفروة الرأس الجافة. اهرسي موزة ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل. بعد تحضير الخليط، ضعيه على فروة رأسك وشعرك. تأكدي من شطف شعرك جيدًا بعد ترك الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

علاج فروة الرأس بالزبادي

البروبيوتيك الموجود في الزبادي يمكن أن يعزز بيئة صحية لفروة الرأس. ضعي الزبادي العادي على فروة رأسك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة. اغسلي شعرك كالمعتاد.