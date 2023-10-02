طبيب حائز على جائزة نوبل يعلن ترشحه للرئاسة فى الكونغو الديمقراطية

قال الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس مكويجي، الاثنين، إنه سيرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات المقررة في ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلن مكويجي، الذي فاز بالجائزة عام 2018 بسبب كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي، عزمه الترشح أمام حشد من المؤيدين في مركز للمؤتمرات بالعاصمة كينشاسا.

وفى السياق نفسه، أعلن الائتلاف الحاكم بـ الكونغو الديمقراطية رسميا، ترشيح الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

وشهدت الولاية الأولى لتشيسيكيدي قائمة طويلة من الأزمات الأمنية والاقتصادية، ففي سنوات حكمه الأولى تفشى فيروس إيبولا في البلد الذي يعد أكبر مورد للكوبالت وثالث منتج للنحاس في العالم.

وفاز تشيسيكيدي بفترة ولاية أولى في انتخابات 2018، وسط تنازع بشأن النتيجة، وإلى جانب الأزمات الصحية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد شهدت البلاد أيضا انعداماً للأمن لا سيما في الشرق، إذ استولت حركة إم.23 المتمردة على مساحات كبيرة من الأراضي، مما أدى إلى انهيار العلاقات مع رواندا المجاورة.

وجرى ترشيح تشيسيكيدي بالإجماع ، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها 20 ديسمبر المقبل، خلال المؤتمر العام للائتلاف الحاكم الذي يضم شخصيات ذات ثقل سياسي مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كامهيري.



