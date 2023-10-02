اليوم السابع
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ضبط كمية من المخدرات في حملات أمنية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:23 ص
ضبط كمية من المخدرات في حملات أمنية مواد مخدرة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") بحوزة 6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (635) حكم قضائى متنوع.
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 
 

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