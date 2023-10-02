صور الرئيس السيسي وأعلام مصر تزين احتفالية انتصارات أكتوبر في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، توافد آلاف المواطنين على الاحتفالية المقامة بحديقة المنتزة في شارع طرح البحر.

وتوافد آلاف المواطنون على الاحتفالية من مختلف فئات وطوائف الشعب المصري على مقر الاحتفالية، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافتات عليها عبارات مؤيدة ومبايعة للرئيس السيسي ومطالبته الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

وتسابق المواطنون على وضع لافتات عليها صور الرئيس السيسي وعبارات تأييد ودعم بمحيط مكان الاحتفالية في ظل أجواء من الفرحة والسعادة والوطنية بين المواطنين.

احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر فى بورسعيد