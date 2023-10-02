"سرق مكان عمله".. تجديد حبس موظف و3 آخرين لسرقة مندوب شحن

كتب أحمد حسني

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 متهمين بسرقة دفع إلكتروني، بعد التعدى على مندوب شحن تابع للشركة وسرقة المبلغ المالي بحوزته في عين شمس.

المتهم الذي يعمل في شركة دفع إلكتروني، كان على علم بموعد توريد المبالغ المالية للشركة، فكر في حيلة لسرقة المبالغ المالية التي كانت بحوزة مندوب شحن الشركة، فاتفق مع ثلاثة آخرين بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض للتعدي على مندوب الشحن وسرقة المبالغ المالية بحوزته، بعد تخطيط من المتهم الأول.

الشرطة تتبعت المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، واعترف المتهم الأول بتخطيطه لتنفيذ واقعة السرقة أمام النيابة التي أمرت بحبس المتهمين جميعا.

قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كان تلقى شكوى من مسئولي أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكتروني - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالي لتوريده بمقر الشركة المُشار إليها بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام " 3 أشخاص" وبحوزتهم "سلاح ناري وسلاح أبيض"، بالاستيلاء منه على المبلغ المالي المُشار إليه وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "أحدهم مندوب بذات الشركة" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه").