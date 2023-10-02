زوجة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها وتتهمه بإهماله وهجرها لمدة 8 شهور

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوى أخرى بالحبس أمام محكمة الجنح، وذلك هجره لها منذ 8 شهور والسفر خارج مصر، وتخلفه عن سداد ما يقارب من 600 ألف جنيه من أموالها، حسبما ورد فى الدعوى، لتؤكد: "تركني وسافر ورفض العودة، وتركني معلقة، وتسبب في تدمير عملي بعد سرقته أموالي، بخلافه تحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت في عذاب بسبب تصرفات زوجي ورفضه تحمل المسؤولية، وتخليه عني بعد زواج دام 19 عاما، بخلاف محاولة أهله احتجاز أطفالي وحرماني منهم، ومحاولة شقيقه التعدي على بالضرب المبرح في محاولة دفعي للتنازل عن حقوقي".

وهناك العديد من الشروط التي حددها القانون ليمكن المرأة من استخدام حقها في الطلاق من زوجها بسبب الهجر، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة.

ومن ضمن تلك الشروط لابد من توافر هجر الزوج للزوجة- فعليا-، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.

كما تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.

ولا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.

ويستطيع الزوج إثبات عدم هجر الزوجة، وذلك فى حالة كان الزوجة تدعى عليه زورًا، وذلك عن طريق شهادة الشهود، وغيرها من إجراءات.