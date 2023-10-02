اليوم السابع
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رقصة "الهوسيت" لقبائل حلايب وشلاتين تلهب حماس الحشود المؤيدة للسيسي.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:42 م
رقصة "الهوسيت" لقبائل حلايب وشلاتين تلهب حماس الحشود المؤيدة للسيسي.. صور رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أشعل أبناء حلايب وشلاتين المشاركين، فى احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بالممشى السياحى بمدينة الغردقة، برقصتهم الشهيرة والتاريخية بحلايب وشلاتين، حيث تفاعل المواطنون المشاركون فى الاحتفالات معهم بقوة كبيرة، مرددين هتافات "تحيا مصر"، وحاملين لافتات تأييد الرئيس السيسى.

وتجمع أبناء حلايب وشلاتين على مسرح الاحتفالات وبدأو فى ممارسة رقصتهم الشهيرة والمتداولة بين قبائل جنوب البحر الأحمر، وهي التى يتم رقصها بالدرع والسيف. 
 
وشهدت احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، المقامة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، توافد الآلاف من المواطنين على الاحتفالات المقامة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة.
 
 وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الغردقة تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين لافتات تأييد الرئيس واللافتات الوطنية المختلفة، وكذلك صور الرئيس.
 
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (1)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (1)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (2)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (2)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (3)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (3)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (4)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (4)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (5)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (5)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (6)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (6)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (7)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (7)

رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (8)
رقصة الهوسيت الخاصة بقبائل حلايب وشلاتين (8)

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