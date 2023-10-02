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تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج..

رئيس مجلس النواب يحيل قانون الحكومة بشأن تيسيرات المصريين بالخارج للجان المختصة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:00 ص
رئيس مجلس النواب يحيل قانون الحكومة بشأن تيسيرات المصريين بالخارج للجان المختصة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

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أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
 
ويأتى هذا القرار تنفيذا لتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، إذ أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد المؤتمر عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.
 
 
 

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