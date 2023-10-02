وشدد وزير الداخلية الكويتي - في تصريح له عقب اجتماع اللجنة الوطنية الكويتية لتعديل التركيبة السكانية، الاثنين - على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق الأهداف الواردة بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية الهادف لخدمة الكويت وأهلها، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي، مثمنًا جهود أعضاء (اللجنة الوطنية الكويتية) الرامية إلى معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت آملاً لها التوفيق في أداء مهامها.

وناقشت اللجنة، في اجتماعها، الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات وضمان استدامة الجهود المبذولة.

واستعرضت اللجنة، آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع التطلعات المتغيرة لسوق العمل.



يذكر أن مجلس الوزراءالكويتي، قد وافق في الثامن من مايو الماضي، على تشكيل اللجنة على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي وبعضوية عدد من الجهات الحكومية.