جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة لـ 16 فن لمناهضة العنف ضد المرأة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأه مسابقة فنية بعنوان " مسابقة ال16 فن " وهى مسابقة فى انواع الفنون المختلفة ويقوم الطلاب من خلالها باعمال فنيه يعبر فيها عن مناهضة كافة انواع العنف ضد المرأة.

وتضمنت المسابقة مجالات الرسم، النحت، التصوير، الافلام القصيرة، التاليف المسرحي، العرض المسرحي، كتابه المقال، التعبير الحركي، الافلام الوثائقية ، الالقاء ، التصميم الفنى، الزجل، التاليف الموسيقى، الرسوم المتحركة.

وتنطلق المسابقة يوم 25 نوفمبر الجارى وتستمر لمدة 16 يوم تستقبل فيه اعمال الطلاب الفنية وتفتح المسابقة ابوابها لكافة طلاب جامعة الإسكندرية من كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.