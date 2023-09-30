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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المعرض الخيرى للملابس لخدمة الطلاب

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:51 م
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المعرض الخيرى للملابس لخدمة الطلاب المعرض الخيرى للملابس للطلاب
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية المعرض الخيرى للطلاب للملابس والأدوات المكتبية والمستلزمات الدراسية لخدمة الطلاب والعاملين بجامعة الإسكندرية والذى يفتح أبوابه للطلاب غدا 1 أكتوبر ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر بالمجمع النظرى.
 
يذكر أن أنهت جامعة الإسكندرية كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وأكد الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات ضرورة الوقوف على مدى جاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب والانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، وتوفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لتوفير بيئة أكاديمية تساعد الطلاب على التفوق والتميز وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة .
 
 

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