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تعيين ابنة رمضان قديروف نائبة لرئيس حكومة الجمهورية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:09 م
تعيين ابنة رمضان قديروف نائبة لرئيس حكومة الجمهورية قديروف
أحمد علوى

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائبة لرئيس حكومة الجمهورية.

وستكون عائشة قديروفا، التي كانت تتولى منصب وزيرة الثقافة في الشيشان في الفترة الأخيرة، مسؤولة عن السياسات الاجتماعية.

وأشار رمضان قديروف في منشور على "تلجرام"، إلى أن رئيس حكومة الجمهورية مسلم خوتشييف تقدم بمقترح تعيين عائشة قديروفا نائبة لرئيس الحكومة، وإلى أنه وافق على المقترح.

ومن المقرر أن يتولى نائب رئيس الحكومة الشيشانية موسى دادايف منصب وزير الثقافة بدلا من عائشة قديروفا.

يذكر أن عائشة قديروفا البالغة 24 سنة من العمر أصبحت وزيرة الثقافة في الشيشان منذ عام 2021.

 

 

 


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