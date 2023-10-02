تطعيم طلاب المدارس فى الشرقية ضد الالتهاب السحائى

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدارس الشرقية، مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، انتشار الفرق الطبية المخصصة لتطعيم طلاب المدارس بالصفوف الأولى ضد مرض الالتهاب السحائي ، وطلاب الصفي الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أنه نستهدف تطعيم 521 ألفا و654 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، منهم 180039 طالبا بمدارس الحضر وعدد 341 ألفا و615 طالبا بمدارس الريف، وأيضاً تطعيم 375 ألفا و720 طالبا بالتطعيم الثنائي للصفين الثاني والرابع الابتدائي، منهم 98220 طالبا بمدارس الحضر وعدد 277 ألفا و500 طالب بمدارس الريف وذلك داخل 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.