تزايد أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تزايدت أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة، بالتزامن مع حلول المساء، فى ميدان المحطة بمدينة أسوان.

واحتشد الآلاف فى الميدان بمدينة أسوان، يتابعون الفقرات الفنية التى تقدمها فرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة العبابدة والبشارية وفرقة المالكى للفنون الشعبية، بجانب الاستماع لحفل غنائى للفنان النوبى بيبو أدم.

وشهد الميدان إطلاق ألعاب نارية ومزمار بلدى ورفع أعلام مصر، وتعليق لافتات وبانرات دعم الرئيس السيسى، وسط حضور الآلاف من الكبار والأطفال والسيدات.