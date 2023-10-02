اليوم السابع
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تزايد أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس بأسوان.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:28 م
تزايد أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس بأسوان.. صور تزايد أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تزايدت أعداد المشاركين فى احتفالية نصر أكتوبر والمطالبة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة، بالتزامن مع حلول المساء، فى ميدان المحطة بمدينة أسوان.
 
واحتشد الآلاف فى الميدان بمدينة أسوان، يتابعون الفقرات الفنية التى تقدمها فرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة العبابدة والبشارية وفرقة المالكى للفنون الشعبية، بجانب الاستماع لحفل غنائى للفنان النوبى بيبو أدم.
 
وشهد الميدان إطلاق ألعاب نارية ومزمار بلدى ورفع أعلام مصر، وتعليق لافتات وبانرات دعم الرئيس السيسى، وسط حضور الآلاف من الكبار والأطفال والسيدات.
 
جانب من الاحتفال (1)
احتفالية نصر أكتوبر وتأييد الرئيس بأسوان

جانب من الاحتفال (2)
احتفالات أسوان نصر أكتوبر

جانب من الاحتفال (3)
جانب من الاحتفال 

جانب من الاحتفال (4)
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال (5)
جانب من الاحتفال

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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