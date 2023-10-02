تحقيقات × 24 ساعة.. حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار وإحالة عاطل استغل الأطفال فى التسول للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة، وإحالة عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشروق.

عاطل متهم باستغلال الأطفال

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

التنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

سرقة الدراجات النارية

قررت نيابة الشروق، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية، حيث اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.

استروكس

قررت نيابة السلام حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مخدر الاستروكس وسلاح أبيض.