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تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب لجلسة 16 أكتوبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:09 م
تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب لجلسة 16 أكتوبر محكمة_أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت منذ قليل محكمة جنح الشيخ زايد  محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 لجلسة 16 اكتوبر للاطلاع 
 
كانت استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.
 
 

جنايات الجيزة

امن الجيزة

كلب المذيعة

الشيخ زايد



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