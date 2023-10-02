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"بنحبك يا سيسى".. هتافات أهالى الشرقية معلنين دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:07 م
"بنحبك يا سيسى".. هتافات أهالى الشرقية معلنين دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات أهالى الشرقية يعلنون دعمهم للرئيس السيسى
الشرقية- إيمان مهنى

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على أنغام تسلم الأيادى والأغانى الوطنية، تحولت احتفالية محافظة الشرقية المقامة أمام ديوان عام المحافظة، إلى مظاهرة تأييد للرئيس السيسى، لفترة رئاسية جديدة، ذلك فور إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية.

 

وأقيمت احتفالية كبيرة، حملات المشاركين فيها صور الرئيس السيسى، وقاموا بهتاف "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسى"، وقام الفنان مصطفى كامل، بغناء عدد من الأغانى الوطنية.

 

وأكد المشاركون أن دعهم للرئيس، هو تقدير لما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

 

وأكد المشاركون، أنهم يدعمون الرئيس من اجل استكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.

 

وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، كما وبثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة وكذلك أغانى وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن محافظة.

 
جانب من الاحتفالية (1)
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية (2)
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية (3)
جانب من الاحتفالية 

جانب من الاحتفالية (4)
جانب من الاحتفالية 

جانب من الاحتفالية (5)
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية (6)
جانب من الاحتفالية

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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