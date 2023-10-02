"بنحبك يا سيسى".. هتافات أهالى الشرقية معلنين دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات

على أنغام تسلم الأيادى والأغانى الوطنية، تحولت احتفالية محافظة الشرقية المقامة أمام ديوان عام المحافظة، إلى مظاهرة تأييد للرئيس السيسى، لفترة رئاسية جديدة، ذلك فور إعلانه خوض الانتخابات الرئاسية.

وأقيمت احتفالية كبيرة، حملات المشاركين فيها صور الرئيس السيسى، وقاموا بهتاف "تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسى"، وقام الفنان مصطفى كامل، بغناء عدد من الأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون أن دعهم للرئيس، هو تقدير لما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

وأكد المشاركون، أنهم يدعمون الرئيس من اجل استكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.

وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، كما وبثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة وكذلك أغانى وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن محافظة.