احتفالية نصر أكتوبر بالشرقية تهتف في حب الرئيس السيسي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد محيط ديوان عام محافظة الشرقية، تجمع عشرات الآلاف من المواطنين، للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر، التى تحولت إلى مظاهرة حب ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

احتشد المواطنين حاملين الأعلام وصور الرئيس، ومرددين هتاف" بنحبك يا سيسي"، " تحيا مصر"، " انزل يا سيسي"، تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات، وأنهم يطالبونه باستكمال ما بدأه من إنجازات يشهد بها القاصى والدانى ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية.

ومن المقرر تنطلق احتفالية كبرى امام ديوان عام محافظة الشرقية، يشارك فيها الآلاف من أهالى المحافظة، يحيى الحفل الفنان مصطفى كامل، والفنانة شذى.