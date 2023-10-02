المطرب سيف مجدي يبدأ حفل انتصارات أكتوبر وتأييد الرئيس السيسي في الغربية

الغربية مصطفي عادل-محمد طارق

بدأ الفنان سيف مجدي فقرته الفنية في الحفل الكبير بمنطقة الأستاد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، بالأغاني الوطنية حيث تجمع الآلاف من المواطنين للمشاركة في الاحتفالية الكبيرة لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عام، وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت منطقة الاستاد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، احتفالات والعاب نارية بسماء المحافظة، وذلك بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، وسط فرحة كبيرة للحضور الذين طالبوه للترشح علي مدار الأيام الماضية.

وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.