اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:48 م
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ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:10 م
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه
الغربية مصطفي عادل - محمد طارق

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شهدت منطقة الاستاد في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، احتفالات وألعاب نارية بسماء المحافظة، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة، وسط فرحة كبيرة للحضور الذين طالبوه للترشح على مدار الأيام الماضية.
 
وكانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شهدت مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
 
ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.
 
وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
 
 
 
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (1)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (1)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (2)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (2)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (3)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (3)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (4)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (4)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (5)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (5)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (6)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (6)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (7)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (7)

 

ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (8)
ألعاب نارية واحتفالات في الغربية بعد إعلان الرئيس ترشحه (8)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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