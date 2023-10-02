المحاكم × 24 ساعة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة فى واقعة عقر كلب لمواطن

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل ابرزها دعوى، تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة مصرع مدير بنك ضحية عضة كلب، والمشدد 6 سنوات لتاجر الهيروين بمدينة نصر.

تأجيل محاكمة زوج مذيعة

أجلت منذ قليل محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 لجلسة 16 اكتوبر للاطلاع

النصب في الأميرية

قررت محكمة جنح الأميرية، تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 10 أكتوبر.

الاتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 6 سنوات لمتهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر.

خلية الإسماعيلية

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروقة بخلية الإسماعيلية لجلسة 10 أكتوبر الجاري لفض الأحراز.

سرقة

قضت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، على متهمين بالشروع في سرقة سيدة بالإكراه وإحراز سلاح وذخائر نارية بالسجن المُشدد 6 سنوات.