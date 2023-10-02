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الفنان محمد فؤاد يشعل احتفالات نصر أكتوبر ودعم الرئيس بعد إعلان ترشحه.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:13 م
الفنان محمد فؤاد يشعل احتفالات نصر أكتوبر ودعم الرئيس بعد إعلان ترشحه.. صور الفنان محمد فؤاد يشعل احتفالات أكتوبر بالمنصورة
الدقهلية - محمدالحبشي

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أشعل الفنان محمد فؤاد، احتفالات نصر أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، في محافظة الدقهلية، والتي أقيمت في شارع الجيش بمدينة المنصورة، والتي شهدت حشود بمئات الألآف. 
 
وشهدت ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة.
 
وسادت حالة من الفرح والسعادة بين آلاف المواطنين المتواجدين داخل الميادين، حيث تنوعت الإحتفالات في ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر، من نهاية العام الجاري 2023
 
وظهرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمات بنحبك ياريس،. وتحيا مصرالمنتشرة علي عمارات وأبراج مدينة المنصورة بجانب المنصة الرئيسية الموجودة في شارع الجيش بميدان المحافظة بمدينة المنصورة 
 
وشهدت محافظة الدقهلية، مسيرات مختلفة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدي، للإحتفال بذكري النصر المجيد وتسعي لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق رغبة المواطنين في الترشح خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.
 
ومن المقرر أن تشهد الإحتفالات المتواجدة في ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الإحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الإنتخابات القادمة، حيث سيشارك المطرب المصري الفنان محمد رشاد، والفنانة شيماء المغربي، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.
 
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (1)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (1)

الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (2)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (2)

الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (3)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (3)

الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (4)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (4)

الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (5)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (5)

الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (6)
الفنان محمد فؤاد يشعل إحتفالات أكتوبر بالمنصورة (6)
 
 
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

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نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

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مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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