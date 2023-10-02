الفنان محمد فؤاد يشعل احتفالات نصر أكتوبر ودعم الرئيس بعد إعلان ترشحه.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

أشعل الفنان محمد فؤاد، احتفالات نصر أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، في محافظة الدقهلية، والتي أقيمت في شارع الجيش بمدينة المنصورة، والتي شهدت حشود بمئات الألآف.

وشهدت ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة.

وسادت حالة من الفرح والسعادة بين آلاف المواطنين المتواجدين داخل الميادين، حيث تنوعت الإحتفالات في ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر، من نهاية العام الجاري 2023

وظهرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمات بنحبك ياريس،. وتحيا مصرالمنتشرة علي عمارات وأبراج مدينة المنصورة بجانب المنصة الرئيسية الموجودة في شارع الجيش بميدان المحافظة بمدينة المنصورة

وشهدت محافظة الدقهلية، مسيرات مختلفة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدي، للإحتفال بذكري النصر المجيد وتسعي لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق رغبة المواطنين في الترشح خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المقرر أن تشهد الإحتفالات المتواجدة في ميدان عام محافظة الدقهلية، حضور عدد من الفنانين المصريين لمشاركة المواطنين الإحتفالات الضخمة بنصر أكتوبر والمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الإنتخابات القادمة، حيث سيشارك المطرب المصري الفنان محمد رشاد، والفنانة شيماء المغربي، والفنان محمد شاهين، إضافة لكورال الشرق.