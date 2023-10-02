الفنان أشرف زكى: نشكر الرئيس السيسى للاستجابة لمناشدتنا والترشح للرئاسة

كتب محمد صبحى

شارك الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى حضور فعالية احتفالات ميدان الجلاء بالجيزة لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الفنان أشرف زكى خلال تواجده بمسرح ميدان الجلاء نشكر الرئيس السيسى للاستجابة لمناشدتنا وإعلان الترشح بالانتخابات الرئاسية،كما شارك الفنان إيهاب فهمى وعدد من الفنانين فى الفاعلية .

وقدم الفنانين إيهاب توفيق ورضا البحراوى باقة من الأغانى وسط تفاعل كبير من المشاركين فى الميدان.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.