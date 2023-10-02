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الصحة: لقاح المكورات الرئوية يحد من انتشاره بين الأطفال

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص
الصحة: لقاح المكورات الرئوية يحد من انتشاره بين الأطفال وزارة الصحة ـ ارشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح المكورات الرئوية يقلل من حدوث الالتهاب الرئوي الحاد الذي تسببه بكتيريا المكورات الرئوية عند الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تحصين الأطفال ضد المكورات الرئوية يحمي المجتمع من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية، لأن الأطفال الصغار الذين يحملون المكورات الرئوية بشكل عام غالباً ما يكونون مسؤولين عن انتشار هذه البكتيريا.

وكان كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات، وجعل مصر مركز إقليمى لتصنيع اللقاحات المختلفة، لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا 

وقال الدكتور شريف الفيل في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا التخطيط لتصنيع وإنتاج لقاح الأنفلونزا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث لقاح للأنفلونزا "لقاح الأنفلونزا الرباعى" إلى مصر وتوفيره بالمراكز بسعر مناسب، وتابع: نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية بشرط تحقيق الجودة والأمان والفاعلية.

وأضاف الدكتور شريف الفيل: "أنه سيتم ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الرباعى الكوري بسعر 190 جنيها للمواطنين في 18 مركزا لفاكسيرا بالقاهرة والمحافظات المختلفة وسيكون متاح بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد أعداد لمجموعة من المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبيرة لتأمين المستحضرات الحيوية من اللقاحات والأمصال لتحقيق الاكتفاء الذاتى.


الصحة

فاكسيرا

المكورات الرئوية

الاطفال



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