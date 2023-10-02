الشراقوة يؤيدون الرئيس السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة

الشرقية فتحية الديب

أعلن الآلاف من أهالى محافظة الشرقية تأييدهم الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية والتي تمثل إعجازا وليس إنجازا في بناء الجمهورية الجديدة، والتصدى للإرهاب الأسود الذي لا هدف له سوي النيل من أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الشعبية الهائلة التى أقيمت أمام قصر ثقافة مدينة الزقازيق، بحضور الآلاف من المواطنين بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم السياسية، وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وعقب ذلك علت هتافات الحضور لمطالبة الرئيس السيسي بإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة رافعين صورة وأعلام مصر مرددين "بنحبك ياريس.. السيسي رئيسى وتحيا مصر"، وقام الشباب بإطلاق الألعاب النارية والبالونات تعبيرا عن فرحتهم بالمشاركة فى مظاهرة الحب والتأييد الذي لا بديل له.

وشارك الشراقوة فى احتفالاتهم الفنان مصطفى كامل، والمطربة الشرقاوية شذى، حيث رددوا الأغاني الوطنية التى ألهبت مشاعر الحضور الذين بادروا بترديد الأغاني والتصفيق الحاد للفنانين ومن بين تلك الأغاني تسلم الأيادي وياحبيبتي يا مصر.