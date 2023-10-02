اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الشراقوة يؤيدون الرئيس السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:28 م
الشراقوة يؤيدون الرئيس السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة جانب من الحفل
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الآلاف من أهالى محافظة الشرقية تأييدهم الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية والتي تمثل إعجازا وليس إنجازا في بناء الجمهورية الجديدة، والتصدى للإرهاب الأسود الذي لا هدف له سوي النيل من أمن واستقرار الوطن.
 
جاء ذلك خلال الاحتفالية الشعبية الهائلة التى أقيمت أمام قصر ثقافة مدينة الزقازيق، بحضور الآلاف من المواطنين بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم السياسية، وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وعقب ذلك علت هتافات الحضور لمطالبة الرئيس السيسي بإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة رافعين صورة وأعلام مصر مرددين "بنحبك ياريس.. السيسي رئيسى وتحيا مصر"، وقام الشباب بإطلاق الألعاب النارية والبالونات تعبيرا عن فرحتهم بالمشاركة فى مظاهرة الحب والتأييد الذي لا بديل له.
 
وشارك الشراقوة فى احتفالاتهم الفنان مصطفى كامل، والمطربة الشرقاوية شذى، حيث رددوا الأغاني الوطنية التى ألهبت مشاعر الحضور الذين بادروا بترديد الأغاني والتصفيق الحاد للفنانين ومن بين تلك الأغاني تسلم الأيادي وياحبيبتي يا مصر.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة