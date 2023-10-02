السيطرة على حريق بسقف كافتيريا فى جزيرة طما شمال سوهاج

تمكنت قوات الحماية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة حريق نشب بكافتيريا بناحية جزيرة طما دائرة مركز طما دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى من توصيلات عشوائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بناحية جزية طما دائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بكافيتريا بناحية جزيرة طما دائرة مركز طما حيث تبين نشوب حريق بسقف كافيتريا مسقوفة بالعروق الخشبية والغاب ملك المدعو احمد م ع م -سن 26 عامل ومقيم دائرة المركز وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات التلفيات إحتراق سقف الكافيتريا وبسؤال مالك الكافيتريا بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية ونفي وجود شبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.