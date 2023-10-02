السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بقتل مواطن بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب، وإيهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر، ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ه . ع )، تهمة قتل المجنى عليه ( م . ع )، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك بسبب خلافات بينهما، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.