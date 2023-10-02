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الرئيس السيسي يوجه بتخصيص جوائز لأنشطة الجمعيات الأهلية والمتطوعين

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:30 م
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص جوائز لأنشطة الجمعيات الأهلية والمتطوعين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "أنا شايف إن إننا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويبقا لينا مساحة أكبر كتير كتير محتاجة جهد إعلامي".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن: "عمرنا ما عملنا جوائز ذات معني محترم لكتير من الأنشطة اللى بيقوم بيها متطوعين أو جمعيات أهلية معملناش ده طيب ما نعمل ده ونيجي في يوم زى اللى إحنا شغالين فيه ده ونجيب النموذج ونتكلم فيه .. لو فيه دار أيتام نعمل مسابقة بينهم وأفضل مستشفى عملت كذا .. خلوا الناس اللى بتشتغل من غير مقابل نقولهم على الأقل متشكرين".
 

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