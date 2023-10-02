الرئيس السيسي: مش كتير على مصر إن الناس تشجع بعضها وتنزل تنتخب

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،:" بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتير.. مش كتير على مصر إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل.. واختاروا ما شئتم.. اللى بيختار ربنا .. واللي هيأمر بيه هيكون .. وأنا والله راضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر حكاية وطن.