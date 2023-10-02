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الرئيس السيسي: مش كتير على مصر إن الناس تشجع بعضها وتنزل تنتخب

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:54 م
الرئيس السيسي: مش كتير على مصر إن الناس تشجع بعضها وتنزل تنتخب الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،:" بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتير.. مش كتير على مصر إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل.. واختاروا ما شئتم.. اللى بيختار ربنا .. واللي هيأمر بيه هيكون .. وأنا والله راضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر حكاية وطن.

 


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