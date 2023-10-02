الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محطات المعالجة التي نفذتها الدولة في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها للاستفادة من المياه قائلا: "لما وزير الإسكان كان بيتكلم على 3 آلاف محطة معالجة عشان نستخدم المياه دي ثنائية وأولية قلت لن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة وبدأنا برنامج من 7 سنين بـ300 مليار جنيه".
وأضاف الرئيس السيسي، في تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن ترشيد استخدام المياه أمر في غاية الأهمية، متابعا: "معندناش حاجة تانية نعملها للمياه كدولة غير أن عدد السكان الحالي للدولة ضاغط وموضوع السكان له بعد خطير جدا في الاستقرار والمواطن مش هيعرف ده"
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