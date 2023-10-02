الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محطات المعالجة التي نفذتها الدولة في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها للاستفادة من المياه قائلا: "لما وزير الإسكان كان بيتكلم على 3 آلاف محطة معالجة عشان نستخدم المياه دي ثنائية وأولية قلت لن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة وبدأنا برنامج من 7 سنين بـ300 مليار جنيه".

وأضاف الرئيس السيسي، في تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن ترشيد استخدام المياه أمر في غاية الأهمية، متابعا: "معندناش حاجة تانية نعملها للمياه كدولة غير أن عدد السكان الحالي للدولة ضاغط وموضوع السكان له بعد خطير جدا في الاستقرار والمواطن مش هيعرف ده"