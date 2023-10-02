اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص
الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار الرئيس السيسي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محطات المعالجة التي نفذتها الدولة في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها للاستفادة من المياه قائلا: "لما وزير الإسكان كان بيتكلم على 3 آلاف محطة معالجة عشان نستخدم المياه دي ثنائية وأولية قلت لن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة وبدأنا برنامج من 7 سنين بـ300 مليار جنيه".
 
وأضاف الرئيس السيسي، في تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن ترشيد استخدام المياه أمر في غاية الأهمية، متابعا: "معندناش حاجة تانية نعملها للمياه كدولة غير أن عدد السكان الحالي للدولة ضاغط وموضوع السكان له بعد خطير جدا في الاستقرار والمواطن مش هيعرف ده"

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى لوزير التموين: مش مسيطر على أسعار السلع ليه؟.. والمصيلحى يتعهد: هتنزل.. ويؤكد: زيادة القدرات الإنتاجية والتصنيعية بشأن تطوير المطاحن.. ولم يكن هناك نقص فى أى سلعة مع كل الأزمات التى مرت بها مصر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:35 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع الري خلال مؤتمر حكاية وطن

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:05 ص

"الحزب الاجتماعى الحر" داعما الرئيس السيسي: راهن على شعبك.. شعبك معاك

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:00 ص

مواطن محلاوي: أطالب الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات لاستكمال الإنجازات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة