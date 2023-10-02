اليوم السابع
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"الحماية المدنية" تسطر ملحمة فى التعامل مع نيران حريق مديرية أمن الاسماعيلية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:53 ص
"الحماية المدنية" تسطر ملحمة فى التعامل مع نيران حريق مديرية أمن الاسماعيلية حريق مديرية أمن الاسماعيلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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جهود ضخمة بذلتها قوات الدفاع المدني منذ الصباح الباكر، وهي تكافح ألسنة النيران للسيطرة عليها ومنع امتدادها لباقي المبنى في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي أسفر عن وجود عددا من المصابين.

وسطر رجال الحماية المدنية فصولا من التضحية والفداء والاحترافية في التعامل مع النيران والسيطرة عليها، وإنقاذ الضحايا، ومساعدة الأطقم الطبية في نقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ويرفع رجال الحماية دومًا شعار "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، وبات لديهم قدرة فائقة في التعامل مع الحرائق بشتى أنواعها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

 

 

 


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