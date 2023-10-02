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الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح.. بالزغاريد والهتافات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:03 م
الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح.. بالزغاريد والهتافات الجماهير بميدان الجلاء
كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

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استقبل آلاف الجماهير المشاركين فى حضور احتفالية ميدان الجلاء بالجيزة، للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر، وأيضا مناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، إعلان الرئيس بالترشح فى الانتخابات بالزغاريد وترديد هتافات تحيا مصر.

وأطلق المشاركات فى الاحتفالية الزغاريد ترحيبًا بإعلان الرئيس الترشح فى الانتخابات الرئاسية، ورفعوا العلم المصرىوردد المشاركون هتافات تحيا مصر وبنحبك يا سيسى وكمل ياريس.

ويشارك فى الفاعلية الآلاف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون فى المليونية لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (1)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (2)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (3)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (4)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (5)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (6)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (7)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (8)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (9)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (10)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (11)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (12)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (13)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (14)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (15)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (16)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (17)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (18)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (19)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (20)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (21)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (22)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (23)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (24)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (25)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (26)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (27)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (28)
 

 

الجماهير بميدان الجلاء يرحبون بإعلان الرئيس السيسى للترشح (29)
 

 


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