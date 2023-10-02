وقد انعقد الاجتماع برئاسة السفيرعبد الله بن ناصر الرحبي المندوب الدائم لسلطنة عمان بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوا) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان "دولة فلسطين"، والسيد يعيش تمام الشوقي "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، والعميد محمد علي الشحي "دولة الإمارات العربية المتحدة"، على أن تبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ابتداء من اليوم.