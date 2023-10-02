التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل، وذلك بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طالب بنهر النيل أثناء السباحة تم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بغرق شخص بنهر النيل بمدينة المنشاه دائرة مركز المنشاه تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، حيث تبين غرق المدعو "مصطفي ح ا ع" 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.

وبسؤال محمد ا م ا 16 سنة طالب، و"أحمد ب ا" 16 سنة طالب، وعم المتوفي "حسين ا ع ا" 55 سنة مقاول ويقيمون بذات الناحية أفادوا أنه أثناء الأول والثاني بالسباحة بنهر النيل رفقة المتوفي جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً وأيد الثالث ما جاء بأقوالهما، ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.