الأمم المتحدة تحتفى بوزير الإسكان المصرى لدوره فى تحقيق المدن المستدامة

كتبت منال العيسوي

احتفت الصفحة الرسمية لليوم العالمى بالموائل التابعة للأمم المتحدة بالدكتور عاصم وزير الإسكان، ضمن مجموعة من الشخصيات على مستوى العالم الذين يحافظون على الموائل الطبيعية ويحققون لها الاستدامة.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لوزير الإسكان وذيلتها بما يشبه السيرة الذاتية له قائلة :"عصام الجزار هو أحد القادة المتميزين فى قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى مصر، ويشغل حاليًا منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".