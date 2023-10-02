الأمم المتحدة تحتفى بوزير الإسكان المصرى لدوره فى تحقيق المدن المستدامة

احتفت الصفحة الرسمية لليوم العالمى بالموائل التابعة للأمم المتحدة بالدكتور عاصم وزير الإسكان، ضمن مجموعة من الشخصيات على مستوى العالم الذين يحافظون على الموائل الطبيعية ويحققون لها الاستدامة.
ونشرت الصفحة الرسمية صورة لوزير الإسكان وذيلتها بما يشبه السيرة الذاتية له قائلة :"عصام الجزار هو أحد القادة المتميزين فى قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى مصر، ويشغل حاليًا منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".
وأشارت إلى أنه مع خلفيته فى مجال الهندسة والتخطيط الحضرى، لعب الجزار دورًا محوريًا فى تشكيل المشهد الحضرى فى مصر. وقد ركزت قيادته على تطوير البنية التحتية الفعالة، والإسكان بأسعار معقولة، وإنشاء مدن شاملة وصالحة للعيش، وتحت توجيهاته، شرعت الوزارة فى تنفيذ مشاريع طموحة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين المصريين من خلال بناء مجتمعات جديدة، وتحسين المرافق، والتخطيط الحضرى المستدام. وتتوافق هذه الجهود مع رؤية مصر الأوسع للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية. وتساهم قيادته أيضًا فى الحوار العالمى حول التحضر ودوره الحاسم فى تشكيل المستقبل.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت حددت الاثنين الأول من أكتوبر كل عام للاحتفال باليوم العالمى للموائل والتنمية الحضرية المستدامة.
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