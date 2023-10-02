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الآلاف يحتشدون في المنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ويدعمون السيسي بالانتخابات.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:54 م
الآلاف يحتشدون في المنوفية احتفالا بنصر أكتوبر ويدعمون السيسي بالانتخابات.. صور جانب من المسيرة
المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

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نظم أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أهالى المدينة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" والأغاني الوطنية.
 
وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وتوافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
 
جانب من احتفالات المنوفية (1)
جانب من احتفالات المنوفية (1)

جانب من احتفالات المنوفية (2)
جانب من احتفالات المنوفية (2)

جانب من احتفالات المنوفية (3)
جانب من احتفالات المنوفية (3)

جانب من احتفالات المنوفية (4)
جانب من احتفالات المنوفية (4)

جانب من احتفالات المنوفية (5)
جانب من احتفالات المنوفية (5)

جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات (1)

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات (2)

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات (3)

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات (4)


 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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