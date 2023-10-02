اليوم السابع
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الآلاف بميادين كفر الشيخ يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:29 م
الآلاف بميادين كفر الشيخ يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور جانب من المسيرات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من كافة القوى السياسية والشعبية وطلاب الجامعة للاحتفال بانتصارات أكتوبر إضافة لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جابت المسيرات كافة شوارع مدينة كفر الشيخ، وشارك عدد كبير من طلاب الجامعة حاملين الأعلام ولافتات متعددة.

انطلقت مسيرة من أمام النادى الرياضى بكفر الشيخ مروراً بدوران المحافظة حتى ميدان المحافظة، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة و الكيانات الشبابية " اتحاد كفر الشيخ" و التحالف الوطني الأهلى والتنموى بمشاركة أعضاء أندية التطوع و فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب وفريق شباب يدير شباب.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
 
وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
 
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احتشاد-الالاف-بميدان-النصر
احتشاد-الالاف-بميدان-النصر

احتفالات-بشوارع-كفر-الشيخ
احتفالات-بشوارع-كفر-الشيخ

الالاف-يرفعون-صور-الرئيس--والاعلام-المصرية
الالاف-يرفعون-صور-الرئيس--والاعلام-المصرية

التفاف-كافة-القوى-بميدان-النصر
التفاف-كافة-القوى-بميدان-النصر

جانب-من-الاحتفالات-الحاشدة-بميدان-النصر
جانب-من-الاحتفالات-الحاشدة-بميدان-النصر

رقص-بميدان-النصر-لتأييد-الرئيس
رقص-بميدان-النصر-لتأييد-الرئيس

 


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