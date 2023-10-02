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الآلاف بالغربية يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:36 م
الآلاف بالغربية يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسي بالترشح.. صور جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى
الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

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شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
 
ورفع الآلاف أعلام مصر وصور ولافتات لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن مصر في عهد الرئيس شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس حقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
 
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (2)
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (2)

جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (3)
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (3)

جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (5)
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (5)

جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (4)
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (4)

جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (1)
جانب من الاحتفالات والتأييد للرئيس السيسى (1)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

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نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى



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