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الآلاف بالبحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:36 م
الآلاف بالبحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور جانب من الاحتفال
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، المقامة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، توافد الآلاف من المواطنين على الاحتفالات المقامة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة.
 
وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الغردقة تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين لافتات تأييد الرئيس واللافتات الوطنية المختلفة، وكذلك صور الرئيس. 
 
وبثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة وكذلك اغاني وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين فى الحفل بمدينة الغردقة، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن محافظة البحر الأحمر، بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا.
 
الاحتفال (2)
الاحتفال 

الاحتفال (3)
الاحتفال 

الاحتفال (4)
الاحتفال 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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