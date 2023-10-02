الآلاف بالبحر الأحمر يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، المقامة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، توافد الآلاف من المواطنين على الاحتفالات المقامة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة

وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الغردقة تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين لافتات تأييد الرئيس واللافتات الوطنية المختلفة، وكذلك صور الرئيس.

وبثت منصة الحفل فقرات فنية مختلفة وكذلك اغاني وطنية مختلفة، والتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين المشاركين فى الحفل بمدينة الغردقة، والذين توافدوا للحفل من جميع مدن محافظة البحر الأحمر، بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا.