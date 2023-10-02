اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

احتفالات ضخمة بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:20 م
احتفالات ضخمة بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات جموع المؤيدين للرئيس السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت ميادين وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة احتفالات ضخمة عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تنطلق ديسمبر القادم.

ورفع المواطنون وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع في كافة الميادين والشوارع صورًا لتأييد الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وتفاعل المواطنون بالهتافات خلال إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاب الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري، مؤكدين أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لدورها الريادي إقليميا ودوليا.


وكانت مسيرات حاشدة قد انطلقت مساء اليوم /الاثنين/ بكافة المحافظات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .


وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تلبية لنداء المواطنين والوطن له بالترشح.


جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة