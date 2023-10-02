احتفالات ضخمة بميادين القاهرة والجيزة عقب إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

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شهدت ميادين وشوارع محافظتي القاهرة والجيزة احتفالات ضخمة عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تنطلق ديسمبر القادم.

ورفع المواطنون وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع في كافة الميادين والشوارع صورًا لتأييد الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وتفاعل المواطنون بالهتافات خلال إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاب الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري، مؤكدين أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لدورها الريادي إقليميا ودوليا.



وكانت مسيرات حاشدة قد انطلقت مساء اليوم /الاثنين/ بكافة المحافظات لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، تلبية لنداء المواطنين والوطن له بالترشح.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" مساء اليوم الاثنين.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.