احتشاد آلاف المواطنين فى السويس تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

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توافد آلاف المواطنين على كورنيش السويس الجديد اليوم /الاثنين/، رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي تأييدا لترشحه لفترة رئاسية جديدة، تحت شعار "كمل مشوارك.. معاك يا ريس".

ونظم المئات من المواطنين مسيرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي امتدت من الكورنيش إلى ممشى أهل السويس حاملين صور الرئيس، ورددوا عبارات مؤيدة للرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة.

كما توافد آلاف العمال من الشركات والمنشآت الصناعية في السويس على ممشي أهل السويس تأييدا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرته في التنمية ولضمان الاستقرار لمصر والمصريين.