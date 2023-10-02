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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 09:41 ص
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 8 أشخاص اليوم الاثنين، فى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق بياض العرب شمال محافظة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف،  إخطاراً  يفيد بوقوع حادث انقلاب  ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة .
 
ونقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 
واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف كلا من : مصطفى خلف، 33 سنة، مقيم بمركز بنى مزار محافظة المنيا، أعمال حرة، مصاب بهبوط فى السكر، وعادل شعبان، 33 سنة، مهندس، مصاب بكدمات وسحجات، ومينا يوسف، 27 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد محمد محمود، 31 سنة، عامل، مصاب بكدمات وسحجات، وثناء أحمد محمد، عامين، مصابة بكدمات وسحجات، ونجاة حبيب، 20 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات، ومالك موسى، 8 شهور، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد رضا، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون محافظة المنيا
 
 
 

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