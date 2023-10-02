إصابة 3 شباب فى انقلاب موتوسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أمام نزلة كوبرى غيتة بنطاق مدينة بلبيس.