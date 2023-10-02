اليوم السابع
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إصابة 3 شباب فى انقلاب موتوسيكل بالشرقية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:16 ص
إصابة 3 شباب فى انقلاب موتوسيكل بالشرقية اسعاف
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 شباب بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" أمام نزلة كوبرى غيتة بنطاق مدينة بلبيس.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل أمام نزلة كوبرى غيتة نطاق مركز بلبيس،ما أسفر عن إصابة  كل من" حسام م ف" 18 سنة و" سليمان م ك " 18 سنة و" عبد الرحمن أ م" 18 سنة مقيمون قرية كفر إبراهيم نطاق مركز بلبيس، بسحجات وكسور وكدمات متفرقة،جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحويل الأول إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثاني والثالث، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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