إسفكسيا الغرق وراء مصرع طفل فى ترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع طفل غرقا في ترعة المريوطية بالبدرشين، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وكشف التقرير الطبي أن سبب وفاة الطفل، هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفل تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.