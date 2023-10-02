إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الشروق

قررت نيابة الشروق، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية، حيث اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود" ، وأنهما إرتكابا عدد (6) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين) "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة.