اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الشروق

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:42 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الشروق سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الشروق، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية، حيث اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقات للدراجات النارية.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (خفير - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر المقود" ، وأنهما إرتكابا عدد (6) وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب ، وأقرا بتصرفهما بالبيع لدى عملائهما "سئ النية" (3 عاطلين)  "تم ضبطهم" وبحوزتهم كافة الدراجات المستولى عليها ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وأتهموهم بالسرقة.
 
 
 

 


سرقة

عقوبة السرقة

سرقة الدراجات النارية

مدينة الشروق



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