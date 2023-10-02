أهالي بركة السبع ينظمون مسيرة حاشدة لمطالبة الرئيس بالترشح لفترة جديدة.. صور

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

نظم أهالى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية ، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أهالى المدينة والقرى التابعة لها للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" والأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، فى شتى المجالات سواء صحة، تعليم، كهرباء، مشروعات حياة كريمة، وغيرها من المشاريع.

وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وقد توافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.