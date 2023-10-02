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أهالي بركة السبع ينظمون مسيرة حاشدة لمطالبة الرئيس بالترشح لفترة جديدة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:07 م
أهالي بركة السبع ينظمون مسيرة حاشدة لمطالبة الرئيس بالترشح لفترة جديدة.. صور جانب من مسيرة الاحتفال
المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

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نظم أهالى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أهالى المدينة والقرى التابعة لها  للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات، حيث رفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" والأغاني الوطنية.
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، فى شتى المجالات سواء صحة، تعليم، كهرباء، مشروعات حياة كريمة، وغيرها من المشاريع.
 
وطالب المواطنون الرئيس بالترشح للرئاسة، وقد توافد على المسيرات الحاشدة الآلاف من جميع مراكز محافظة المنوفية وتجمعوا فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الذى تزين بصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
جانب من مسيرة الاحتفال (1)
جانب من مسيرة الاحتفال (1)

جانب من مسيرة الاحتفال (8)
جانب من مسيرة الاحتفال (8)

جانب من مسيرة الاحتفال (2)
جانب من مسيرة الاحتفال (2)

جانب من مسيرة الاحتفال (4)
جانب من مسيرة الاحتفال (4)

جانب من مسيرة الاحتفال (7)
جانب من مسيرة الاحتفال (7)

جانب من مسيرة الاحتفال (5)
جانب من مسيرة الاحتفال (5)

جانب من مسيرة الاحتفال (6)
جانب من مسيرة الاحتفال (6)

جانب من مسيرة الاحتفال (3)
جانب من مسيرة الاحتفال (3)

جانب من مسيرة الاحتفال (9)
جانب من مسيرة الاحتفال (9)
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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